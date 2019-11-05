Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor" ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin ölümü, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Ekim 2019'da açıklanmıştı:

"Bağdadi çıkışı olmayan bir tünele girdi ve ağlayarak öldü. Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir ürkek olarak, kaçarak hayatını kaybetti."