Soylu: Terör sıfatıyla görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa İmamoğlu'ndan özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği 'ahmak' sözü tepki çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştirilerine devam ederek, "Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir" ifadesini kullandı.
Soylu, "Türkiye'yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysak kusurumu kabul ederim. Ama bizim hükümet olarak sorumluluğumuz var. Bu insanlar neden şu anda Resulayn'da, Tel Abyad'da var? Misket oynamaya mı gittik? Terör koridoru oluşturmuş PYD ve PKK. Konuşmayalım, gidelim 3-5 tane PKK'lı köpeğe ülkeyi teslim edelim, var mı öyle? Söylediğimiz her sözün arkasındayız" dedi.
'Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir'
Ana muhalet partisine seslenen Soylu, "Bu ülkede Deniz Baykal CHP lideri oldu. Benim ülkemi satmadılar dışarıda. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler. Ama ülkemizi bir belediye başkanını şikayet etmesi. Afedersiniz bu hendekleri ben mi kazdım? Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir" ifadesini kullandı.
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