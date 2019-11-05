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    Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi

    © AA / Mehmet Fatih Aslan
    Türkiye
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    Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine çıktı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyeyi yaptı. 

    Açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi.

    Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

    Rusya: İki ülkeden yaklaşık 50 asker ikinci devriye görevinde

    Rusya Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre ise, 5 Kasım 2019’da 12:20 itibariyle Rus askeri polisleri ve Türkiye sınır güçlerinin ikinci ortak devriyesi Kobani yerleşim biriminin kuzeyinden birkaç kilometre uzaklıktaki yeni sınır bölgesinde başladı.

    Devriye güçleri arasında iki ülkeden 8 askeri teçhizat ve yaklaşık 50 asker bulunuyor.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Rus askerleri, Türkiye’yle ilk ortak devriyeyi anlattı
    Devriye güzergahının toplam uzunluğu 160 kilometre ve büyük Bender Han ile Şuyuh Fokani yerleşim birimlerinden geçiyor.

    İkinci devriye görevi, yeni bir güzergah üzerinde. Alişar geçiş noktasından başlayan güzergah, önce batıdan geçiyor ve daha sonra Suriye-Türkiye sınırı boyunca doğudan devam ediyor.

    Devriye görevi, Rus askeri polislerinin Tigr ve Türk sınır güçlerinin Kirpi isimli zırhlı araçlarında gerçekleştiriliyor. Konvoyun hareket yönünün kontrolü eş zamanlı olarak Rus Orlan-10 insansız hava aracı ile sağlanıyor.

    Etiketler:
    Rusya Savunma Bakanlığı, Suruç, Şanlıurfa, Ayn El Arap, Ortak devriye, Suriye, Fırat'ın doğusu, Soçi Mutabakatı, Türkiye, Rusya
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