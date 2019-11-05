HDP'li meclis üyesine 'PKK üyeliği'nden tutuklama

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'yla irtibata geçerek verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen Hani Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi 'Rojbin' kod adlı G.A. ile belediyenin HDP'li eski meclis üyeleri A.T. ve E.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'li meclis üyesi G.A, 'PKK'ya üye olmak' suçundan tutuklanırken, A.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.