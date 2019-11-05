Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması: Gitmeden önce telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleştirilmesi beklenen ABD ziyaretiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Telefon görüşmesi yapacağım, ona göre kararı vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz" yanıtını verdi.

13 Kasım'da ABD'ye gitmesi bekleniyordu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu belirterek Erdoğan'ın 13 Kasım'da kendisinin misafiri olarak ABD'ye geleceğini söylemişti.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

​'S-400 alırken diğerlerine sormadık'

Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine de ABD ile yaşanan F-35 krizini hatırlattı:

"S-400ü alırken diğerlerine sorduk mu sormadık değil mi? Aldık mı aldık, böyle bir şey yaparken de alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele burada bizim hakkımız var. Burada biz pazar değiliz, Patriot'lar konusunda defaatle kendileri ile görüşmüşüzdür. Hep bizim önümüze Kongre'yi getirmişlerdir. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur Trump döneminde ne yazık ki böyle olmuştur. Nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımızı yaptıysak, aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada gereken adımlar atarız."

Arınç'a: Esefle karşıladım

Gazeteciler daha sonra eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın "KHK bir faciadır" açıklamasını hatırlattı. Bugün kurulun bir toplantısı olacağını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün görüşeceğiz, kendi aramızda değerlendireceğiz. Ancak iyi bir hukukçu olduğuna göre, 'KHK bir faciadır' demesini esefle karşıladım."