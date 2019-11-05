Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK tepkisi: Kendi kendilerine çalıp oynuyorlar

Konuşmasına vefatının 13. yılında eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i anarak başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ecevit’in verilmeyecek hiçbir hesabı yoktu. CHP'ye sosyal demokrasi ilkelerinin gelmesi açısından çok önemli görevler üstlenmiştir. Sevgiyle, rahmetle anıyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Eren Erdem aramızda. 490 gün hapiste kaldı ama bugünkü düzende yadırganacak bir şey değil. Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar, beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için mücadelemizi vereceğiz.
Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/b40zxYcYvE— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 5 ноября 2019 г.
- Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik.
- Her partiden milletvekili sayısına göre RTÜK'e üye seçilir. Bizim de 2 üyemiz var. Biri Faruk Bildirici. Bildirici, RTÜK başkanının yasalara aykırı gelir sağladığını gördü. İstifa etmesi gerektiğini söyledi. Bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunu yaptığı için oturup RTÜK yönetiminden 6 kişi Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Bildirici'yi kim seçmişti. TBMM seçmişti. Kaç milletvekil seçmişti. 650 milletvekili. Kim düşürdü, 6 kişi. Parlamentonun üstündeki bu gücü görüyor musunuz. Kendi kendilerine çalıyor, kendi kendilerine oynuyorlar.
Ayrıntılar geliyor.
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