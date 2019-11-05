Kılıçdaroğlu'na göre Suriye'de yapılan 7 stratejik hata

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına vefatının 13. yılında eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i anarak başladı: "Bülent Ecevit bir yazar, saygın bir politikacıydı. Milliyetçiliği bütün dünyaya anlatan bir insandı. O'nu saygıyla anıyorum."

Geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye olan Eren Erdem'in de grup toplantısına katıldığını duyuran Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem aramızda, hoş geldin Eren. 490 gün hapiste kaldı. Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Hapiste gazeteci olmaz, avukat olmaz, düşünce suçlusu olmaz" diye konuştu.

RTÜK'ün CHP üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliğinin RTÜK başkanının yasalara aykırı kazanç sağladığını, bir yolsuzluğu dillendirdiği için iptal edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Bildirici'yi 600 kişilik Meclis seçti, 6 kişilik RTÜK yönetimi üyeliğini düşürdü. Aynı iddiaları sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

'IŞİD terörüyle mücadele edilmedi'

Suriye'de yapılan 'stratejik hatalar'ı 7 madde halinde sıralayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"1) Suriye’nin uluslararası konumu iyi okunamadı ve Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakıldı. 2) Emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunuldu. 3) Teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmesine göz yumuldu. 4) Musul Başkonsolosluğu’nun basılmasına edilgen tepki verildi. 5) Süleyman Şah Türbesi'ni, kendi toprağını terör örgütlerine karşı koruyamadı. 6) IŞİD terörüyle mücadele edilemedi. 7) Türkiye haklı iken haksız duruma düşürüldü."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar, beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için mücadelemizi vereceğiz.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/b40zxYcYvE — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 5 ноября 2019 г.

'Adalet varsa demokrasi var demektir'

Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik.

Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerde olsak da demokrasiyi herkes için istiyoruz. Adalet varsa demokrasi var demektir.

'Bildirici'nin üyeliği yolsuzluk olayını dillendirdiği için düşürüldü'

© Fotoğraf : Instagram Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü: 'Umarım bu demokrasi darbesi yargıdan döner' RTÜK başkanının yasalara aykırı gelir sağladığını gördü. İstifa etmesi gerektiğini söyledi. Bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunu yaptığı için oturup RTÜK yönetiminden 6 kişi Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Bildirici'yi kim seçmişti. TBMM seçmişti. Kaç milletvekil seçmişti. 650 milletvekili. Kim düşürdü, 6 kişi. Parlamentonun üstündeki bu gücü görüyor musunuz.

RTÜK başkanının yasalara aykırı gelir sağladığını gördü. İstifa etmesi gerektiğini söyledi. Bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunu yaptığı için oturup RTÜK yönetiminden 6 kişi Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Bildirici'yi kim seçmişti. TBMM seçmişti. Kaç milletvekil seçmişti. 650 milletvekili. Kim düşürdü, 6 kişi. Parlamentonun üstündeki bu gücü görüyor musunuz. Kendi kendilerine çalıyor, kendi kendilerine oynuyorlar. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. Yolsuzluk olayını dillendirdiği için Bildirici'nin üyeliği düşürüldü.

'15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan açıklığa kavuşamaz'

Neredeyse tüm ailesini buldukları Adil Öksüz'ü bir türlü bulamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan açıklığa kavuşamaz. Adil Öksüz'ü kaçıranların tamamı serbest, ama Hava Harp Okulu öğrencileri hapiste. Bu mudur adalet?

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