Erik çekirdeği atan çocuğu döven adam hakkında karar

Tuzla'da 12 yaşındaki bir çocuğu, attığı erik çekirdeğinin aracına isabet etmesi nedeniyle darp eden sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanığa kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Cezada haksız tahrik indirimi yapıldı.