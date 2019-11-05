Erik çekirdeği atan çocuğu döven adam hakkında karar

Tuzla'nın Aydınlı mahallesinde 29 Nisan günü gelen olayda, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk, çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan Ufuk Özüdoğru, çocuğu kovalayıp yakaladı.
İlk önce yumrukla saldıran Özüdoğru, daha sonra yere düşen çocuğu tekmelemeye başladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan maganda daha sonra tekmelemeye başladı.
Olayın sosyal medyada da yayılmasıyla birlikte Özüdoğru hakkında 23 Mayıs'ta 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre ilk duruşmada tahliye edilen Özüdoğru hakkında bugün, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Cezada haksız tahrik indirimi yapıldı.
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