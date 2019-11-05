Metiner'den Çevik'e: Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'e tepki gösterdi ve "Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmi görevler üstlenmeyin kardeşim" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'i eleştirdi.

Çevik'in, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan ve dün beraat eden Prof. Mehmet Altan ile ilgili paylaşımını alıntılayan Metiner, "Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmî görevler üstlenmeyin kardeşim. Herkes çok akıllı, bir tek biz mi deliyiz yoksa?" diye yazdı.

Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmî görevler üstlenmeyin kardeşim!



Herkes çok akıllı, bir tek biz mi deliyiz yoksa? pic.twitter.com/KrRYF8rE4t — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 5, 2019

​Çevik ise Metiner'in mesajının ardından bir paylaşımda bulundu ve "16 Temmuz 2016 saat 06:22.Biz Külliye önünde bomba yedik siz neredeydiniz?" ifadesini kullandı.

16Temmuz 2016 saat https://t.co/CAqgnDJUnQ Külliye önünde bomba yedik siz neredeydiniz? pic.twitter.com/AAXlioBVo5 — Ilnur Cevik (@ilnurcevik) November 5, 2019

​Bunun üzerine Metiner, şunları yazdı:

"Siz neredeydiniz diye kastettiğin bensem; biz 15 Temmuz'da Reis'imizin yanındaydık, milletimizle birlikte tankların üstündeydik. Bin düşün bir konuş derim. Biz sizin gibi 16 Temmuzculardan değiliz. Haddini bil."

Siz neredeydiniz diye kastettiğin bensem; biz 15 Temmuz'da Reis'imizin yanındaydık, milletimizle birlikte tankların üstündeydik. Bin düşün bir konuş derim. Biz sizin gibi 16 Temmuzculardan değiliz! Haddini bil! @ilnurcevik pic.twitter.com/yYaOKoGvMC — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 5, 2019

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