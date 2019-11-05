Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Müfettişler hakkında iddianame hazırlandı

Ailenin şikayeti üzerine kreşi denetleyen 3 Milli Eğitim müfettişi hakkında soruşturma başlatıldı. Müfettişler N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı. 3-4 Şubat 2016’da N.K.A. ve S.S.’nin Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’nda denetim görevini yaptıktan sonra denetim raporunu hazırladıkları, B.K.’nin de raporda inceleme yaptığı belirtildi. İddianame Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, sanıklar hakkında ’ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla dava açıldı. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isten sanıklar 24 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.