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19:48 05 Kasım 2019
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    Alperen Sakin

    Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İzmir’in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin, kreşi denetleyen 3 müfettiş hakkında ’ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan iddianame hazırlandı. Müfettişler aralık ayında hakim karşısına çıkacak.

    Alperen Sakin
    Serviste unutulan ve hayatını kaybeden Alperen'in babası Okul Öncesi Eğitim Merkezi sorumlusu oldu
    Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi’nde meydana geldi. Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.’ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında ’taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek’ suçlarından dava açıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nce yapılan yargılamada, Taner İşgören 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören’e 7 yıl 6 ay, Arzu Gülmez’e 2 yıl 6 ay, Dilara K.’ye 5 yıl, Bekir Gül’e 3 yıl 20 gün ve Ahmet Somun’a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da ’görevi ihmal’den açılan davada da sanıklar 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    Müfettişler hakkında iddianame hazırlandı

    Ailenin şikayeti üzerine kreşi denetleyen 3 Milli Eğitim müfettişi hakkında soruşturma başlatıldı. Müfettişler N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı. 3-4 Şubat 2016’da N.K.A. ve S.S.’nin Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’nda denetim görevini yaptıktan sonra denetim raporunu hazırladıkları, B.K.’nin de raporda inceleme yaptığı belirtildi. İddianame Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, sanıklar hakkında ’ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla dava açıldı. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isten sanıklar 24 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

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    Etiketler:
    Çiğli, İzmir, Alperen Sakin
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