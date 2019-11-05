İlahiyatçı Cemil Kılıç: Gözaltı için polisler evime gelmiş, savcı talimatıyla ifadem alınacakmış

Daha önce "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" şeklindeki açıklamasının ardından görevden uzaklaştırılan ilahiyatçı Cemil Kılıç, kişisel Twitter hesabında gözaltı işlemi için polislerin evine geldiğini aktardı.

"Ben işteyim. Savcı talimatı ile ifadem alınacakmış" diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Yarın mutlaka emniyete gitmem gerekiyormuş. Kamuoyuna duyuruyorum."

Biraz önce eşim aradı. Gözaltı için polisler evime gelmiş. Ben işteyim. Savcı talimatı ile ifadem alınacakmış.Yarın mutlaka emniyete gitmem gerekiyormuş. Kamuoyuna duyuruyorum. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) November 5, 2019

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