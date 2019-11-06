İzmir Bayraklı'da 5 öğretmenin ismi farklı alanlarda yaşatılacak

İzmir Bayraklı Belediyesi, farklı tarihlerde farklı sebeplerle yaşamını yitiren 5 öğretmenin ismini ilçedeki kütüphane ve parklara vermek için çalışma başlattı.

Bayraklı Belediyesi Meclisi’nde bugün yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda öğretmenler Hasan Ali Yücel, Bahadır Grammeşin, Halil Serkan Öz, Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın isimlerinin ilçedeki 5 parka verilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Belediye Meclisi’nde alınan karar yaşama geçirilmesi için ilgili komisyona gönderildi.

Bugünkü Belediye Meclis toplantımızda 5 öğretmenimizin adını Bayraklımızda yaşatma kararı aldık.



Hasan Ali Yücel, Bahadır Grammeşin, Necmettin Yılmaz ve Aybüke Şenay Yalçın’ın ismini parklarımıza, Halil Serkan Öz’ün ismini de kütüphanemize verdik. pic.twitter.com/BjenvXIZfa — Serdar Sandal (@SerdarSandal) November 4, 2019

Birgün'ün haberine göre Adalet Mahallesi’ndeki Adalet Mahallesi Kütüphanesi’nin ismi “Halil Serkan Öz Kütüphanesi” olarak değiştirilecek. Manavkuyu, Refik Şevket İnce, Adalet ve Mansuroğlu mahallelerindeki birer parka ise sırasıyla Bahadır Grammeşin, Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, ve Hasan Ali Yücel’in isimleri verilecek.

Bayraklı’da ismi kütüphane ve parklara ismi verilen öğretmenlere dair kısa bilgiler şöyle:

Hasan Ali Yücel

1938-1946 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel, Cumhuriyet döneminin çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset adamı olarak kabul edilir. Aydın yazar ve öğretmenlerden biri olan Hasan Ali Yücel, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusudur.

Bahadır Grammeşin

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken kalabalık bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen, Eğitim Sen üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin İstanbul'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görevlisi olarak çalışıyordu.

Halil Serkan Öz

2015 yılında Yalova Valisi Selim Cebiroğlu tarafından derse sakallı girdiği için azarlanan Termal Fen Lisesi matematik öğretmeni Halil Serkan Öz, Vali’yi protesto etmek amacıyla düzenlenen “Öğretmene Saygı Yürüyüşü” esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Necmettin Yılmaz

14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dünyaya gelen Necmettin Yılmaz, görevli bulunduğu Urfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Torul’a gitmekte iken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK’lılar tarafından 16 Haziran 2017 Cuma günü kaçırıldı. Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulundu.

Şenay Aybüke Yalçın

1994 yılında dünyaya gelen Şenay Aybüke Yalçın aslen Çorum Osmancıklı. Ekim 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. 9 Haziran 2017 tarihinde henüz 8 aylık öğretmen iken Batman'da PKK’nın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.