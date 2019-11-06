Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa’da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlama ile beraber fabrikadan alevler yükseldi. Yangında tekstilde gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.