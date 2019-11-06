Narkotik'ten operasyon paylaşımı: Soğuklar başladı

Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş’nin durumundan şüphelendi.
Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından “Soğuklar başladı…” notuyla paylaşıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)