Cem Küçük: Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor, işin gerçeği bu

Türkiye yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında yeni yargı reform paketinin 'üstü örtülü af getirdiğini' öne sürdü ve Osman Kavala, Mehmet Baransu ve Ali Fuat Yılmazer gibi isimlerin de tahliye edileceğini söyledi.

gazetesi yazarı, bugünkü yazısında son zamanlardaki tahliyelerle yargı paketi arasındaki ilişkiye değindi ve söz konusu paketin 'üstü örtülü af getirdiğini' iddia etti.

"Bu yargı paketi rüzgârıyla Osman Kavala da tahliye edilecektir" diyen Küçük ayrıca, Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın ardından FETÖ'den tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve Ali Fuat Yılmazer gibi isimlerin de tahliye edileceğini öne sürdü.

Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Gelelim yargı paketine. 24 Eylül’de ajanslara şöyle bir haber düştü:

'Terörle Mücadele Kanunu'na, ‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’ ibaresi eklendi. ‘Haber verme’ ve ‘eleştiri’ hukuka uygunluk nedeni sayıldı. Böylece, terör propagandası suçundan ceza alanlara bu kapsamda tahliye umudu doğdu. Mahkemeler, bu kapsamda gördükleri sanıklara da beraat verecek.'

'Demirtaş'ın tahliye olacağını düşünüyorum'

Terörle mücadele kanununa düşünce açıklamaları suç oluşturmaz denilince son iki haftadaki büyük tahliyeler kaçınılmaz oldu. Eren Erdem ve Selahattin Demirtaş bu yargı paketi kapsamında tahliye edildiler. Bir de tahliyeler için içeride en az 2.5 yıl yatmak şartı varmış. İyi de Eren Erdem 27 Haziran 2018’de tutuklandı. 1.5 yıl bile yatmadı. Hani 2.5 yıl şartı vardı. Selahattin Demirtaş da dikkatinizi çekerim İstanbul'daki dosyasından tahliye edildi. Ankara’daki bir dosyadan duruyor. Ha, ben Demirtaş’ın da belli zaman sonra tahliye olacağını düşünüyorum.

© AA / Onur Çoban Nazlı Ilıcak: 'Türkiye İttifakı' söylemini önemli buluyorum

PKK ve FETÖ’ye yardım ve yataklıktan yatanlar tahliye olurken mesela çekini ödeyemeyenler, ağaç kesenler, yaralama suçuna karışanlar bu paketten yararlanamıyor. İnanmayan, bir hukukçuya sorsun. Aslında yargı paketi üstü örtülü af getiriyor. İşin gerçeği bu. Bakalım ikinci ve sonraki yargı paketlerinde neler çıkacak?"