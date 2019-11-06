HDP'li Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

'Terör soruşturması' kapsamında tutuklanan, görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede, "Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı" ifadelerine yer verildi.

"Bakanlar Kurulu'nca alınan karar gereğince çıkarılan 677 sayılı KHK ile terör örgütü PKK/KCK ile iltisakı olduğu gerekçesiyle Sarmaşık Derneği'nin kapatıldığı" hatırlatılan iddianamede, "Mızraklı'nın derneğin eski başkanı ve son dönem yönetim kurulu üyesi olduğunun tespit edildiği" belirtildi.