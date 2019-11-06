Demirören ailesi: Yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz

Hürriyet gazetesinde 50 kişiye yaklaşan toplu işten çıkarmaların ardından istifa eden Vahap Munyar'ın yerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği görevine Ahmet Hakan getirildi. Demirören ailesi, "Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz" mesajı yayınladı.

Demirören Holding'in sahibi olduğu Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği'ne köşe yazarı Ahmet Hakan getirildi.

Hakan'ın yeni görevi bugünkü (6 Kasım 2019) Hürriyet gazetesinin sürmanşetinden duyuruldu. Gazetede 'Hürriyet’te Yeni Dönem' başlığıyla verilen haberde "Ahmet Hakan 71 yıldır Türk basınının öncüsü Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu" denildi.

Ahmet Hakan, 71 yıldır Türk basınının öncüsü Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu @ahmethc https://t.co/JF9NOb2SKX — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 6 ноября 2019 г.

​Ahmet Hakan: Hedefimiz Hürriyet'in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak

Hürriyet’in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söyleyen Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili olarak hedeflerini şöyle açıkladı: "Hedefimiz Hürriyet’in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır."

Vahap Munyar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi

Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, Hürriyet'te yeni dönemle ilgili bir mesaj yayınladılar.

Mesajda, "Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz" denilirken Hürriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Burhan Kuzu'dan Ahmet Hakan'a öneri: Yeni görevin çok ağır o nedenle yazılarında artık bana sataşma

Öte yandan AK Parti'nin kurucularından Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ahmet Hakan'ı yeni görevinden ötürü kutladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin tarafsız, bağımsız, objektif gazetesi Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen değerli dostum Ahmet Hakan’ı yürekten kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Ahmet Hakan’a önerim, yeni görevin çok ağır o nedenle yazılarında artık bana sataşma."

Türkiye’nin tarafsız,bağımsız,objektif gazetesi Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen değerli dostum Ahmet Hakan’ı yürekten kutluyor,yeni görevinde başarılar diliyorum.Ahmet Hakan’a önerim,yeni görevin çok ağır o nedenle yazılarında artık bana sataşma😀 @ahmethc — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) November 5, 2019

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