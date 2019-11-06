MHP'li Enginyurt, Erdoğan'a seslendi: Arınç susturulsun artık

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "KHK bir faciadır" şeklindeki ifadesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Enginyurt, Arınç'ın susturulması gerektiğini söyledi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'a, "KHK bir faciadır" açıklamasından dolayı bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.

Enginyurt, TBMM'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve Arınç'ın susturulması gerektiğini söyledi:

"Enginyurt, 'KHK faciaysa bu KHK’yı ben yazmadım, ben de onaylamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum Bülent Arınç susturulsun artık. Arınç gibiler susturulmadığı sürece FETÖ ile mücadele 15 Temmuz şehitlerini incitmekten başka hiçbir işe yaramaz."

BÜTÜN FETÖCÜLER HAİNDİR !!!!

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE 🇹🇷🤘🤘🤘 pic.twitter.com/HDepAhaHW1 — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 5, 2019

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