Cumhurbaşkanlığı'ndan 'nomofobi' ve 'fomo' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, cep telefonundan kopmaktan aşırı korkma anlamına gelen 'nomofobi' ve başkalarının ne yaptığını sürekli izleme arzusu 'fomo'ya karşı uyarılarda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi modern çağın hastalıklarından sayılan 'nomofobi' ve 'fomo'dan korunmak için bir video hazırladı.

Videoda "Sosyal medyada arkadaşlarınızın durumlarından sürekli haberdar mı olmak istiyorsunuz? Kendinizi takip etmekten alıkoyamıyorsanız fomo olabilirsiniz. Telefondan uzak kalamıyorsanız, haber alamadığınızda panikliyorsanız hatta korkuyorsanız nomofobi olabilirsiniz. Bunlar çağımızın yeni hastalıkları, sosyal medyanın tutsağı olmayın" uyarısı yapıldı.

Akıllı telefon bağımlısı mısınız? TÜİK verilerine göre Türkiye’deki hanelerin %96’sında cep telefonu bulunuyor ve kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sıralarda yer alıyor.Modern çağın hastalıkları #nomofobi ve #fomo'ya karşı bilinçlenelim. Sosyal medyanın tutsağı olmayın. pic.twitter.com/CnNdDnJ78B — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) 3 ноября 2019 г.

Hanelerin yüzde 96'sında cep telefonu var

TÜİK verilerine göre Türkiye'deki hanelerin yüzde 96'sında cep telefonu bulunduğu ve kullanım amaçları arasında sosyal medyanın ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

Açılımı 'Fear of missing out' olan 'fomo' durumunda birey, diğerlerinin deneyimlediği şeylerden eksik kalma duygusu hissediyor ve başkalarının ne yaptığını sürekli olarak izleme arzusu duyuyor.

'No mobile phobia'dan türetilen 'nomofobi' ise cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyor.

Nomofobik kişilerde telefonu yokken kendini eksik hissetme, boşluk duygusu yaşama, telefon yanındayken bile sürekli kontrol etme, şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme, telefonunu kullanamamaktan korkma, telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk yaşama gibi belirtiler görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teknolojiden uzak dur' demek faydasız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji bağımlılığıyla ilgili yaptığı açıklamada ailelere uyarılarda bulunarak, "Çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yollarını göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Annenin-babanın elinden telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa 'Teknolojiden uzak dur' demek faydasız bir çaba olur" demişti.