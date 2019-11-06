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13:15 06 Kasım 2019
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    Soylu: Bu yıl yakalanan kaçak göçmen sayısı 371 bin, dünyada böyle bir sayı yok

    © AA / Orhan Çiçek
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bu yıl yakalanan kaçak göçmen sayısının 371 bini bulduğunu açıkladı. Soylu, "Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer" diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme toplantısında, düzensiz göçlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Afganistan, Pakistan bölgesinden ciddi bir düzensiz göç baskısı altında olunduğunu aktaran Soylu, şöyle konuştu:

    "Konu ciddi, 2017 yılında 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarımız 2018'de 268 bin olmuştu, bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer, anlamak istemiyorlar. Avrupa'nın tamamında 1 milyon Suriyeli yok. 'Var' diyorlar ispat edemiyorlar. Biz 81 bin göçmeni bulunduğu ülkelere geri gönderdik. Dünyanın böyle bir rakamı yok. Bu büyük bir operasyon."

    'Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması'

    Dünyanın bu konuda üç maymunu oynadığını vurgulayan Soylu, göçle ilgili mutlaka bir gün çare aramak zorunda kalacaklarını söyledi. 

    Düzensiz göçün katlanarak devam edeceğini anlatan Soylu, "Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönündedir. Ancak Türkiye'nin bu işe ayırdığı kolluk birimlerinin kapasitesini ikiye katlaması mümkün değildir. Dolayısıyla burada batılı muhataplarımızın, artık bu misafirlerine ilişkin bir takım sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Misafir teriminden belki pek hoşlanmıyorlar ama sonuçta bu insanlar onlara gidiyor, ifademiz pek de yanlış sayılmaz" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Göçmen, Göç, Suriyeli, Afganistan, Pakistan, Kaçak göçmen, Süleyman Soylu, Avrupa, Türkiye, İçişleri Bakanlığı
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