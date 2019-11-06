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14:46 06 Kasım 2019
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    Ümit Özdağ

    İYİ Partili Özdağ: Arınç istifa etmemeli, görevden alınmalı, AK Parti’den de çıkarılmalı

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “KHK bir faciadır” diyen Bülent Arınç’ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK)  üyeliğinden alınması gerektiğini ifade ederek, “İstifa etmemeli, Arınç görevden alınmalı ve atılmalı, AK Parti’den de çıkartılmalı” dedi. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ABD’ye gideceğini düşündüğünü söyledi.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, gündeme ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.

    Kanun hükmünde kararnameler için 'faciadır' diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ı eleştiren Özdağ, son süreçte FETÖ'nün büyük bir atılım ve heyecan içerisinde olduğunun göründüğünü ifade ederek şunları kaydetti: 

    FETÖ’nun bu atılım ve heyecanı yaşamaya başlaması ne yazık ki son Yüksek Askeri Şuura (YAŞ)  kararları sonrasında başladı. Altını çizerek söylüyorum, detaylara girmeyeceğim, bu kararları alanlar FETÖ’yü çok sevindirdiler.  FETÖ YAŞ kararlarının sevincini yaşarken şimdi bu kararlara FETÖ psikolojik savaş mekanizmasının bazı unsurlarının bazı unsurlarının serbest kalması ile yaşamaya başladığı yeni sevinç ve heyecan dalgası eklendi. Şaşırtıcı olan husus FETÖ’nün bu sevinç ve heyecan dalgasının saraya yakın bazı kişilerin yaptıkları açıklamalarla desteklenmesidir."

    Özdağ, şöyle devam etti:

    Bülent Arınç’ı bütün Türkiye tanır. Bülent Arınç, FETÖ’nün Türk devletinin bütün kanallarına sızdığı dönemde yargıyı ele geçirdiği, polisi ele geçirdiği dönemde, sevinç çığlıklarını atmaktan, bunu göstermekten çekinmeyen, terör örgütü yanlısı bir tavır sergileyen bir politikacıydı. Şimdi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi olarak televizyonlarda yapmış olduğu açıklamalarda KHK mağduru, bir bölümü de yanlışlıkla çıkarılmış küçük memurlardan değil, FETÖ’nün en önde gelen Danıştay üyelerinden, genel müdür yardımcılarından bahisle bir KHK karalaması yapıyor ve FETÖ yanlısı propagandaya devam ediyor. Bülent Arınç, FETÖ işbirlikçisidir. Geçmişte öyleydi bugünde böyledir. Ama şaşırtıcı olan Bülent Arınç’ın hala Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yapmış olduğu son açıklama sonrasında  görevde tutulmaya devam edilmesidir. Eğer Erdoğan, Arınç’a eleştirisinde samimi ise ve FETÖ mücadelesini bundan sonra mücadeleyi sürdüren bürokrasiye inanç vererek sürdürmek istiyorsa bu zatı görevden almalıdır.

    'İlnur Çevik de görevden alınmalı ya da istifa etmelidir'

    Prof. Mehmet Altan hakkında attığı tweet nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’i de eleştiren İYİ Partili Ümit Özdağ, “Hem Cumhurbaşkanının başdanışmanı olacaksınız hem Cumhurbaşkanı terörle mücadele edecek hem de başdanışman olarak FETÖ’cü psikolojik savaş elemanlarının serbest kalmasını sevinçle karşılayacaksınız. İlnur Çevik de ya görevden alınmalıdır ya istifa etmelidir. Aksi halde FETÖ ile ciddi bir şekilde mücadele edildiğine ve bu mücadelenin bundan sonra da sürdürüleceğine inanmamız mümkün değildir” diye konuştu.

    ​Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu mücadelede samimi olduğunu bildiklerini belirterek, “Ama FETÖ ile mücadele devlet aklından stratejik planlamadan uzun vadeli hedeflere ulaşma amacından yoksun bir mücadele olarak şu ana kadar sürdürülmüştür. FETÖ ile mücadeleye devam ediyoruz nutukları FETÖ ile mücadele etmek için yetmez. Yapılması gereken bu FETÖ yandaşlarının kararlılıkla tasfiye edilmesi ve FETÖ ile mücadele için uzun vadeli devlet aklına dayanan bir stratejik planlamanın çerçevesinin bir an önce oluşturulmasıdır” dedi.

    'Çok samimi AK Partili siyasetçilerin isyan ettiğini biliyorum'

    Özdağ bir soru üzerine de, “Bülent Arınç istifa etmemeli, Bülent Arınç görevden alınmalı ve atılmalı, AK Parti’den de çıkartılmalı. Hem FETÖ ile mücadele ettiğinizi söyleyeceksiniz hem de FETÖ güzellemesi yapan FETÖ psikolojik savaşına katkı veren Bülent Arınç’ı  içinizde tutacaksınız. Buna bir çok samimi AK Partili siyasetçilerin isyan ettiğini biliyorum. Çünkü ben bu konuyu sosyal medyada gündeme getirdiğim zaman beni aradılar ve teşekkür ettiler milletvekilleri” ifadesini kullandı.

    'Suriyeliler göçmen değil, sığınmacıdır'

    İYİ Partili Ümit Özdağ, Türkiye’deki Suriyelilerin göçmen değil geçici sığınma statüsünde olduğunu vurgulayarak, “Eğer geçici sığınmacı statüsünde olanlara siz yeni bir kavram üretip göçmen diyorsanız aslında Suriyelilerin Türkiye’de kalacağını açıklıyorsunuz demektir” dedi.   

    Gazeteci Yazar Mustafa Balbay’ın yeni çıkan kitabında, 'Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı' adındaki bir belgeye yer verdiğini kaydeden Özdağ, şunları kaydetti:

    “Bu Türk milletine Suriyeli sığınmacılar konusunda ne kadar büyük bir yalan söylendiğinin açık devlet belgesidir. Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de vatandaşlık vererek tutacakları anlaşılıyor. Biz İYİ Parti olarak Türk milletine söz veriyoruz. İktidara geldiğimiz andan itibaren Suriyeli sığınmacıların vatandaşlarına dönüş süreci de başlayacaktır. Bu gönüllü bir geri dönüş olmayacak, gönüllü dönenler döner, gönülsüz döneceklerde gönülsüz dönerler. Burada uygulayacağımız yasa ve yönetmelik AK Parti döneminde çıkmış olan yasa ve yönetmeliktir. Çünkü AK Parti kendi çıkarmış olduğu yasayı ve yönetmeliği açıkça ihlal ederek Suriyelilere vatandaşlık verme ve göçmen statüsüne dönüştürme çalışmaları yürütürken çıkarmış olduğu yasada ve yönetmelikte açıkça savaş bitince sığınmacıların yurtlarına geri döneceğini kaydediyor. Gönüllü değil, zorunlu. Bunu İYİ parti hayata geçirecektir.”

    'Ben ABD'ye gideceğini düşünüyorum'

    İYİ Partili Ümit Özdağ bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye gideceğini düşündüğünü belirtti. Özdağ, “Neden böyle düşünüyorsunuz?” sorusuna da  “Cumhurbaşkanın içinde bulunduğu şartlar gitmesini gerektirdiği için. Cumhurbaşkanın Trump’ın hakaret dolu mektubuna cevap vermemesini gerektiren şartlar neyse aynı şartlar Cumhurbaşkanın ABD’ye gitmesini gerektirecek inancındayım. Eğer önümüzdeki günlerde farklı bir gelişme olursa şaşırırım, şaşırdığımı da size söylerim” yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, istifa, Görevden alma, AK Parti, İlnur Çevik, Bülent Arınç, Ümit Özdağ, İYİ Parti
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