Bahçeden 10 bin adet avokado çaldılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin adet avokado çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde bir bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin adet avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Alınan ifadeler doğrultusunda kimlik bilgileri tespit edilen 18 yaşındaki S.G., 22 yaşındaki T.B. ve 19 yaşındaki S.G. yakalandı.

Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira

Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 10 bin avokado ise jandarma tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.