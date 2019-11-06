TGS'den Hürriyet'teki işten çıkarmalara ilişkin açıklama: Toplu sözleşme yetkisi almak üzereydik

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Hürriyet'te toplu sözleşme yetkisi almak üzere olduklarını belirtti ve işten çıkartmalar nedeniyle Demirören Grubu'nun suç işlediğini ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Hürriyet yönetimi tarafından kısa süre önce tebligatla işten çıkartılan gazeteciler adına yeni bir açıklama yaptı.

İşten çıkarılan gazetecilerin de katıldığı basın toplantısında konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, iş yerinde toplu sözleşme yetkisi almak üzere olduklarını belirterek, işten çıkartmalar ile Demirören Grubu'nun suç işlediğini ifade etti.

İşten çıkartmaların kendilerine ve sendikaya yönelik bir operasyon olduğunu ifade eden Durmuş, "Sendikalı olmak bir haktır, bu hakkı çiğneyenler suç işlemektedir. Sizin de huzurunuzda savcıları göreve davet ediyorum. Medya sektöründe orman kanunları sona erecektir" diye konuştu.

Sendikalı oldukları için işten atılan Hürriyet çalışanları: Her zamankinden daha güçlüyüz. Göreceksiniz, işveren sendikayı tanımak zorunda kalacak. Bu kez gazeteciler kazanacak. Çünkü #SendikaHürriyettir pic.twitter.com/MRnjS4iQfA — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) November 6, 2019

Sendikanın resmi Twitter hesabında da işten çıkarılan Hürriyet çalışanlarının ​"Her zamankinden daha güçlüyüz. Göreceksiniz, işveren sendikayı tanımak zorunda kalacak. Bu kez gazeteciler kazanacak. Çünkü sendika hürriyettir" açıklamasına yer verildi.