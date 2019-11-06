Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in ABD operasyonuyla öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşini yakaladıklarını duyurdu: "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini ve eniştesini de Suriye tarafında yakaladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

İlahiyat mezunlarına sitem eden Erdoğan, "İlahiyat mezunları öğretmenlik için görev almakta niye tereddüt ediyor? İlahiyat mezunları nedense öğretmen olmak için gayret etmiyor. Birçok İmam Hatip'te Kuran dersleri boş geçiyor. Din Kültürü ve Ahlak Dersi'ne hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Karşımda bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Bunu halledin" dedi.

IŞİD'in geçen ay sonunda ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşinin de yakalandığını açıklayan Erdoğan, "Bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin ablası bu hafta Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yaptığı operasyonla gözaltına alınmıştı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreninde konuşuyor https://t.co/tbpoU6IiH7 — AA Canlı (@AACanli) 6 ноября 2019 г.

​'Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben 'Dindar Gençler' dedim, İmam Hatip mezunu bazı sözde köşe yazarları bile bana saldırdı. İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır.

Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.

Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz.

'Yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum'