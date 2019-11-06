Bildirici'den RTÜK'e yanıt: Tehditlerine boyun eğseydim böyle suçlamalarda bulunmayacaktı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği düşürülen Bildirici, kurulun kendisi hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi ve "Tehditlerine boyun eğseydim böyle suçlamalarda bulunmayacaktı" dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği 31 Ekim’de yapılan toplantıyla düşen Faruk Bildirici, kurulun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Bildirici, "RTÜK Başkanı, içine düştüğü hukuksuzluğu örtebilmek adına açıklama yapıp yine beni suçlamış. Onun için değil ama RTÜK için üzülüyorum. Bu dayanaksız, mesnetsiz, hukuksuz iftiralarını dava dilekçemde tek tek yanıtladım. Mahkeme karar verecek" dedi.

Tehditlerine boyun eğseydim böyle suçlamalarda bulunmayacaktı. Sorun onun durumuna karşı çıkmam. Ebubekir Şahin’in Turksat’tan istifası bugüne kadarki hukuksuzluğunu ortadan kaldırmadığı gibi yasalara aykırı davranışının itirafıdır. Bu konu da artık yargıda.... — Faruk Bildirici (@farukbildirici) November 6, 2019

​Bildirici şöyle devam etti:

"Tehditlerine boyun eğseydim böyle suçlamalarda bulunmayacaktı. Sorun onun durumuna karşı çıkmam. Ebubekir Şahin’in Turksat’tan istifası bugüne kadarki hukuksuzluğunu ortadan kaldırmadığı gibi yasalara aykırı davranışının itirafıdır. Bu konu da artık yargıda."