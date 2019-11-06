İstanbul Anadolu Lisesi'nden Fenerbahçe'ye tepki: 'Okulun 120 yıllık tarihi dokusu bozulacak'

İstanbul Anadolu Lisesi arazisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Divan Kurulu Üyeliği'ne getirildiği toplantıda Fenerbahçe Kulübü'ne devredilmişti. Söz konusu devir işlemi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından açıklanmıştı.

Söz konusu işleme İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, bunların aileleri ve okulun mezunları tepki gösterdi.

Mezunlardan Bilal Kaan Aygün, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü’ne çağrıda bulunarak, “Bu okulun oturttuğu bir kültür var. Üstelik pilot okul kimliği de var. Türkiye’de en iyi eğitim düzeyine sahip okullardan biri. Yapılan devirle hem okulun öğrenci kitlesi hem 120 yıllık tarihi dokusu bozulacak" dedi.

Aygün şöyle devam etti:

"Okulun içerisinde yer alan ve deprem riski olan bir bina boşaltılmıştı zaten. Ancak deprem bahane edilerek Fenerbahçe Kulübü gibi bir kuruluşun bunu oldu bittiye getirmemesi gerekiyor. Okulumuzun bulunduğu arazi büyük bir ranta çevrilebilecek bir bölgede. Rant uğruna tarihi ağırlığı olan İstanbul Anadolu Lisesi’ne yazık edilmesine izin vermemeli ve bu yanlıştan dönülmeli."

İstanbul Anadolu Lisesi, 1899 yılında Sultan 2. Abdülhamit zamanında yaptırıldı. 120 yıldır varlığını sürdüren okul, İstanbul’da uygulamaya sokulan proje okullardan biri. Ayrıca Türkiye’deki 100 tarihi okul arasında 36. sırada yer alıyor.