4 kardeşin ölü bulunduğu evle ilgili BEDAŞ'tan açıklama: Ekipler habersizdi, daireye yeniden elektrik verildi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 4 kardeşin ölü bulunduğu evin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Ekiplerin durumdan habersiz olduğu belirten açıklamada, daireye yeniden elektrik verildiği ifade edildi.

Fatih'te 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirten BEDAŞ, dairenin elektriğinin kesilmesinin 'acı bir tesadüf' olduğunu, 3 adet ödenmemiş faturası bulunan aboneliğin olayda hayatını kaybedenler adına olmadığını ve elektriği kesen ekiplerin olaydan habersiz olduklarını belirtti.

Açıklamada "Gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır. Ancak olayın öğrenilmesinin hemen ardından bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesme işlemi iptal edilmiş olup, daireye yeniden elektrik verilmiştir" dendi.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre borcunu ödemeyen elektrik abonelerine en az 10 günlük süre tanındığını hatırlatan Boğaziçi Elektrik, akabinde ödeme yapılmaması halinde enerjinin kesilmesi sürecinin başlatıldığını aktardı.

Açıklamada "Söz konusu konutla ilgili olarak kurumumuz tarafından borucun ödenmesi için 1 aya ulaşan bir esneklik de sağlanmış bulunmaktadır" denildi.

Kardeşlerin kanında siyanüre rastlandı

Bu sırada NTV'nin ulaştığı bilgilere göre otopsi çalışmaları sırasında 4 kardeşin kanında siyanüre rastlandı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) geçtiği bir haberde ise polisin ilk tespitinin, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönündeydi. Ancak bu doğrulanmadı.

Ne olmuştu?

Dün, gece saatlerinde, komşuların ihbari üzerine Fatih'e giden polisler apısına "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notu asılmış evde 48,54, 56 ve 60 yaşlarında 4 kardeşin cesetlerini buldu. Kardeşlerin evde beraber yaşadığı ve polisin ilk tespitine göre 'çok sayıda antidepresan ilaç alarak intihar ettikleri' belirtildi. Komşuları, kardeşlerin maddi sıkıntı yaşadığını belirtirken, evin elektrik faturasının da 2 aydır ödenmediği ortaya çıktı.

Polislerin olay yerinden ayrılmasının ardından, saat 09:30 sıralarında ise BEDAŞ ekipleri eve gelerek, 607.16 liralık faturanın 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektriği kesti.