Lokmacı furyası bitti: Dükkanlar birer birer kapanıyor

Bir zamanlar önünde kuyruklar oluşan yeni nesil lokma tatlısı furyası bitti. İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası yetkilerinin verdiği bilgilere göre, şu an İstanbul'da açılan üç lokmacıdan biri kapandı. Dükkanını devredenler 25 bin TL’ye satın aldıkları tezgâhlarını 10 bin TL’ye bırakıyor.

İstanbul’da son dönemde her köşe başında görmeye alıştığımız yeni nesil lokmacılar, teker teker kepenkleri indirmeye başladı. Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in, İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası’ndan aldığı bilgilere göre, şu an İstanbul’da odaya kayıtlı bin 100 dükkan bulunuyor. Yine odadan verilen bilgilere göre, İstanbul’da açılan üç lokmacıdan biri kapandı. İşi yapanlar bir lokmacı dükkanı açmanın maliyetinin 100 bin TL’ye kadar çıktığını söylüyor. Bir lokma tezgahının maliyeti 25 bin TL’yi buluyor. Dükkanını kapatanlar tezgahlarını 10 bin TL’ye satıyor.

İyi bir lokmacı dükkan açmak 100 bin TL

Bir lokmacı dükkanı açmak, iç dekorasyonu ve malzemeleri ile birlikte yaklaşık 100 bin liraya mal ediliyor. Günde ortalama 80-100 kişinin geldiği bir dükkanda, porsiyon başı 15 liradan günde ortalama 1200-1500 Türk lirası kazanç elde ediliyor.

'Kimse lokma tezgahı sipariş etmiyor'

İstanbul İkitelli’de lokma tezgahı üreten Hasan Bıkmaz isimli üretici, haftalardır tek bir sipariş dahi alamadıklarını söyledi. Bıkmaz, “Nisan, mayıs aylarında siparişlere yetişemiyorduk. Esnaf arkadaşlara 1 ay sonrasına randevu veriyorduk. Şimdi kimse lokma tezgahı yaptırmıyor aksine insanlar bu tezgahlarını bir an önce elden çıkarmaya çalışıyor. Bir lokma tezgahı 25 bin TL’den başlıyor. İkinci eli ise 10 binlere kadar düşüyor” ifadelerini kullandı.

'Moda ne ise ona saldırma eğilimi var'

Avcılar’ın işlek bir noktasında lokmacılık yapan gazetecilik mezunu Ali K., lokmanın modasının geçtiğini belirterek, “Türkiye’de ne moda ise ona saldırma eğilimi var, herkes pastadan en büyük payı almak istiyor. Biz 8 ay önce açıldık. Avcılar’da ilk açılan ve tutunmayı başaran biziz. İflas eden dükkanlar menülerini çok kısır tuttu. Beşiktaş, Kadıköy gibi tutunacaklarını düşündüler. Bizden sonra 6 lokmacı daha açıldı. Bizim tutunmamızın sebebinin, cheesecake, pancake, waffle gibi ekstra ürünleri de satmamız olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

'Sektör bir balondu ve patladı'

Lokmacıların giderek kalitesini düşürdüklerinden dert yanan Ali K., “Malzemeyi çok bozdular, biz çikolatayı Belçika’dan tedarik ediyoruz. Lokmacıların boyutları da giderek küçüldü vatandaşlar bunları fark ediyor ve uzaklaşıyor. Önümüzdeki yaz ayına ben İstanbul’da lokmacıların bir elin parmak sayısını geçmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Ali K., lokmacılığın artık capslere konu olduğunu, skeçlerinin bile yapıldığını belirterek, “Piyasa kendini çok hızlı tüketti. Çiğ köfteciye döndük, patır patır açılıp kapanıyoruz. Sektör bir balondu ve patladı” dedi.