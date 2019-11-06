İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil bütün aile üyeleri gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır" dedi.

Twitter hesabından IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir".

Turkey has just taken into custody Baghdadi's family members including his wife.



Anyone who doubts our determination about going after all terror groups should take another look at Turkish government's record in pursuing terrorists, be it Daesh, PKK or YPG among others. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 6, 2019

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