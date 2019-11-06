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    Bilal Erdoğan: Amerika 'höd' dedi mi oturan çocuklar olur ondan sonra

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    Türkiye
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    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl'ı tanımayan, hayat hikayelerini bilmeyen gençlerin özgür ve bağımsız olmayacağını belirterek "Amerika 'höd' dedi mi oturan, Avrupa 'zort' dedi mi kalkan çocuklar olur ondan sonra" dedi.

    TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vakfın temsilcilik açılışına katıldı. Açılışta Erdoğan'ın yanı sıra Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. 

    Bilal Erdoğan, vakıfta her yaş grubundan gençlerin eğitim alabileceğini ifade ederek, "Türkiye Gençlik Vakfı'nın yeni nesil gençlik vakfı olmasının anlamı gençlerin bizzat kendilerinin faaliyette bulunduğu, gençlerin kararları kendilerinin aldığı bir vakıf olmasıdır. Her yaş gurubu gençlerin eğitim alabileceği bir yer burası. Ailelerin içlerinin rahat ederek gönderebileceği yerdir burası. Burası çocuklarımız için ikinci bir okul olacak. Burada işte bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse bunları öğrenmiş olacak, hem de geleceğini kurarken, büyüyünce ben ne yapmalıyım derken doğru insanlardan tavsiyeler almış olacak" dedi.

    'Özgüveni olan gençlere ihtiyacımız var'

    Gençlerin Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl'ı tanıması hayat hikayelerini bilmesi gerektiğini anlatan Bilal Erdoğan, "Bir Mehmet Akif'i tanımazsa, hayat hikayesini bilmezse, Necip Fazıl'ın bu millete vermek istediği mesajları ıskalarsa, Nuri Pakdil'in mücadelesini anlayamazsa, bu çocuklar özgür ve bağımsız diyebilir miyiz? İşte Amerika 'höd' dedi mi oturan, Avrupa 'zort' dedi mi kalkan çocuklar olur ondan sonra. Bu bir bağımsızlık mıdır? Bu bizlere yakışır mı? Bu toprakları bizlere vatan yapanlar, Söğüt'te, Domaniç'te bir yürüyüş başlatanlar bunu kabul edebilirler miydi acaba? Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var. Özgüvenleri olan, bütün dünyaya dair planları olan. Bu dünyada zulüm duracak, biz bunun mücadelesini vereceğiz. 'En uzak tüyü bitmemiş yetimin hakkı benden sorulur' diye kaygılanacağız. Çünkü artık dünya küçük. Şuradan atlıyorsunuz 10 saat sonra Japonya'dasınız, 10 saat sonra New York 'tasınız, 10 saat sonra Güney Afrika'dasınız. O zaman bizim ufkumuz sadece Kütahya ile Türkiye ile sınırlı olamaz" diye konuştu.

    'Bugün kendi kararını veren bir Türkiye var'

    Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler TÜGVA Tavşanlı temsilciliğinin açılışını yapıp Kütahya kent merkezine geçti. Pirler Mahallesi'nde TÜVFA Kütahya Temsilciliği açılışına Erdoğan'ın yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya AK Parti milletvekili İshak Gazel, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve öğrenciler katıldı.

    Mehter takımının gösterinin ardından konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'de son 17 yılda çok iddialı adımlar atarak iddialı bir noktaya geldiğini söyledi. Erdoğan, "Bundan sonra gençlerimizin okulda ve evde olmadığı zamanda vakit geçirebileceği bir yer var. Kim gençlik merkezinde ne ihtiyacı varsa gelecek Orhan kardeşimizden isteyecek. TÜGVA gençlerimize imkan sağlamak ve önünü açmak için kuruldu. Hayatınızın geri kalanında 'Ne yapacağım?', 'Hangi eğitimlere ihtiyacım var?' dediğinizde TÜGVA sizin yanınızda olacak. Türkiye son 17 yılda çok iddialı adımlar atarak iddialı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'nin dünyada yapabildiği şeyler 20 yıl önce hayal bile edilemeyen şeylerdi. Suriye'de Türkiye'nin nelere kadir olduğunu hoşlarına gitse de gitmese de bütün dünya gördü ve kabullendi. Bugün kendi kararlarını veren, emniyeti ve halkının güvenliği için yapması gerekenleri kimin ne dediğine bakmadan uygulayan bir Türkiye var" dedi.

    Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler vakfın temsilciliğinin açılışını yaparak binayı gezdi.

    Etiketler:
    Amerika, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Bilal Erdoğan
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