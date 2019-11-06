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20:50 06 Kasım 2019
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    Çin’den çıkıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden ilk yük treni Ankara’dan uğurlandı: ‘Bu daha başlangıç’

    © DHA /
    Türkiye
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    'Tek Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında, Çin’den yola çıkıp Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden devam eden ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Ankara Gar’ından uğurlandı. Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Seferov, “Bu daha başlangıçtır, düşünüyoruz ki yakın zamanda trenlerin sayısı artacak” dedi.

    Çin’in Xi’an şehrinden hareket ederek Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve ardından Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yapan yük treni China Railway Ekspress, Ankara’dan uğurlandı. Marmaray tüp geçidini kullanarak Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya üzerinden Prag’a gidecek ilk yük treni için Ankara Gar’ında uğurlama töreni düzenlendi. 

    Ankara Garı’ndaki törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, Shaanxi Bölgesel Parti Komitesi Sekreteri Hu Heping, Kazakistan Ulusal Demiryolu Yönetim Kurulu Başkanı Sauat Mynbayev, Gürcistan demiryolları yetkilileri ile bu ülkelerden ve büyükelçiliklerden çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından çalınan çanla birlikte gara giren yük treni, daha sonra protokol tarafından uğurlandı. Törende ayrıca söz konusu ülkeler arasında China Railway Ekspress’in ‘Trans-Hazar güzergahının kalite gelişimi desteklenerek yeniden oluşturulmasına’ yönelik protokol de imzalandı.

    Seferov: Yakın zamanda trenlerin sayısı artacak

    Burada Sputnik’e konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, “Bugün çok önemli, tarihi bir gündü. Xi’an şehrinden bu tren Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Prag’a gidiyor ve bu, cumhurbaşkanlarımızın uzun yıllardır üzerinde durduğu, ülkeler arasındaki ekonomi ilişkilerinin güçlendirilmesi, stratejik transit hatlarının ülkelerimizin ve haklarımızın menfaatine hizmet etmesi bakımından çok önemli bir iş oldu. Bu daha başlangıçtır, düşünüyoruz ki yakın zamanda trenlerin ve konteynerlerin sayısı artacaktır ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin ve bağlantıların kurulmasına büyük katkı verecektir” dedi.

    Bundan sonra söz konusu ülkeler arasındaki ekonomi ve ticari ilişkilerin güçlenerek hızlanacağını da ifade eden Seferov, “Bu da halkların refahının yükseltilmesine hizmet edecek, toplumları birleştirecektir. İhracatçılar ve iş adamları için de işlerin yürütülmesiyle ilgili zorluklar ve masraflar önemli derecede azalacaktır. Bundan önce bu yolculuk için bir ay sarf ediliyorsa şimdi bu yükler 18 günde Çin’den Avrupa’ya taşınacak. Bu vesile ile ülkeler arasındaki diğer ekonomi faaliyetleri de güçlenecektir” diye konuştu.

    Büyükelçi İbrahim: Uzun yıllardan sonra İpek Yolu gerçekleşmiş oldu

    Törende yer alan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Sputnik’e açıklamasında, “Uzun yıllardan sonra artık İpek Yolu gerçekleşmiş oldu, Çin’den gelen ürünler Avrupa’ya ulaşıyor. Bugünleri, burada, kardeş Türkiyemizin başkentinde görüyoruz” dedi.

    Büyükelçi İbrahim, bunun sadece bir ulaştırma konusu olmadığını da belirtirken, “Aynı zamanda ekonomik kalkınma, aynı zamanda insanların gündelik hayatına katkısı olacak ve aynı zamanda barışa da yol açacak bir hat, bir teşebbüs. Uzun zamandır demir yolları var ve eskiden ipek gidiyorsa bugünlerde de yüksek teknoloji ürünleri gidiyor” diye konuştu.

    Hattın önemli ayağı Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da iki ülke cumhurbaşkanlarının iş birliği sayesinde hayata geçirildiğini anımsatan İbrahim, “Bugün yükler geçiyor, inşallah yarın da yolcu taşımacılığı olacaktır ve kültürlerin daha yakın ilişkileri için imkan sağlayacaktır” dedi.

    İbrahim, “Ekonomiler güçlü olup da ulaştırma olmadığı zaman, ekonomiyi ilerletmek zor olmuştur. Şimdi ulaştırma da var, ekonominin gücü de var, genç nüfus da var ve en önemlisi siyasi irade de var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde tüm bu ülkelere büyük katkısı olacaktır” diye konuştu.

    Asya ile Avrupa arasındaki süre 18 güne iniyor

    Yolculuğuna Çin’in Xi’an şehrinden başlayan ve elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress, toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla, 2 kıta, 10 ülke ve 2 denizi aşarak, 12 günde 11 bin 483 km yol katetmiş olacak. Marmaray tüp geçidini kullanacak China Railway Ekspress’in yolculuğunu Çekya’nın başkenti Prag’da sonlanıyor.

    Asya’dan Avrupa’ya Türkiye üzerinden kesintisiz giden ilk yük treninin bu yolculuğu ile “Demir İpek Yolu” da canlanıyor. Böylece, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne düşürürken, Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süre de 18 güne inmiş oluyor.

    Etiketler:
    Ankara, Marmaray, Çin
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