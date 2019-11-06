KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için beklenen haber geldi. Özellikle bu sene ilk defa üniversiteye başlayan öğrenciler için önemli bir maddi destek olan KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Ancak öğrencilerin, KYK sonuçlarını öğrendiği www.kyk.gov.tr adresine erişim sorunu yaşanıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçları açıklandı. Ancak sonuçların öğrenildiği www.kyk.gov.tr adresine erişimde sorun yaşanıyor.

Birgün’ün haberine göre öğrenciler, KYK sonuçlarını öğrenebilmek için gün içerisinde sık sık www.kyk.gov.tr adresini ziyaret ettiği için yoğunluktan ötürü siteye erişimde sorun yaşanıyor. Sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kyk burs ve kredi miktarı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerinin bursu 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.