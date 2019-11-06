Mansur Yavaş'tan yeni atama

Sözcü'nün haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TMMOB/Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası önceki dönem Genel Başkanı Ertuğrul Candaş'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en kritik birimlerinden biri olan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevine getirdi.

Ertuğrul Candaş son 12 yıldır TOKİ’de uzman kadrosunda çalışıyordu.

Ertuğrul Candaş kimdir?

1968 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlayarak Harita Mühendisi unvanını almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi alanında, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanında iki ayrı Yüksek Lisans yapmıştır.

1990 yılında Kaman Belediyesi'nde başladığı kamu görevini 1993 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na naklen atanarak 2007 yılına kadar sürdürmüştür. 2007 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) uzman olarak naklen atanmıştır. Yaklaşık 12 yıl boyunca bu kurumda çalışmıştır.

2005-2007 yılları arasında Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği Başkanlığına seçilmiştir. Bu dönemde, Derneğin yayın organı olan “Kamu Yönetimi Dünyası” adlı dergiyi sahibi olarak çıkarmıştır.