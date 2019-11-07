Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 bütçesi küresel bir güç haline gelmiş Türkiye'nin bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir" dedi.

Oktay, "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır" diye konuştu.

"TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır" diyen Oktay, "Uluslararası alanda uygulanmayan veya önerilmeyen hiçbir yöntem söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi:

"ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatıyla sahada verilmiştir. Bununla birlikte, diplomatik teamüllerden ve devlet adabından uzak bir üsluba sahip mektuba dair tepkimiz, ilgili Amerikalı yetkililere de iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde de bu doğrudan dile getirilmiştir ve getirilmeye de devam edilecektir".