Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatan kişi konuştu: Ecevit'i özledim, en 20 defa mezarını ziyaret ettim

2001 ekonomik krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, “Ben o zaman babama derdimi anlatmak istemiştim, şimdi bu tarz bir eylemi gerçekleştirmem mümkün değil. Bir şey bir defa yapılır, mücadelem devam ediyor. Şu anda emekliyim ve emeklilik hakları için mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Hak aradım, devlete baş kaldırmadım'

, 2001’de Başbakanlık binasının merdivenlerinden dönemin Başbakanı’in önüne yazar kasa fırlatarak Türk siyaset tarihinin sembollerinden biri haline gelmişti. Çakmak’ın o hareketi de Türk ekonomisinin yaşadığı krizi gözler önüne sermişti.

Çakmak, 18 yıl sonra Sözcü’den Sibel Gülersöyler'e değerlendirmelerde bulundu. Bugün olsa yine o yazar kasayı fırlatır mıydınız? sorusuna, “İnsanların anlamadığı bir şey var, ben o gün hak aradım devlete baş kaldırmadım. Ben Ecevit’in düşmanı değildim. Allah nur içinde yatırsın, eşim ne zaman Kuran okusa Ecevit’e de dua ediyor, ben de ediyorum. Bu haberler çıktığında sanki Ecevit hükümetinin yıkılmasının sebebi benmişim gibi anlatılıyor. Ben o gün zor durumda olan yapay çiçek toptancısı bir esnaftım. Dolar üzerinden işlemlerimi hallediyordum. Dolar 600 liradan 1.100 liraya yükselmişti ve şartlar beni o noktaya getirdi” diye cevapladı.

'Ecevit'i özledim'

'Emeklilik hakları için mücadele ediyorum'

Bugünle değerlendirdiğimiz zaman Ecevit’i daha iyi anladığını ve kendisine de zamanında oy verdiğini söyleyen Çakmak, “Ben o gün yazar kasayı fırlatırken de kendisine Sayın Başbakanım diye hitap etmiştim. Türkiye benim evimdi ve ben babama durumumu izah etmek istemiştim. Sonrasında elini öptüm ve barıştık, görüşmelerimiz oldu, iş noktasında yardımcı oldu. Ben o dönem’e de telgraf çekmiştim, bu krizin sorumlusu biz değiliz, derdimize bir çare bulun demiştim. Şu an Ecevit’i andığım zaman tüylerim diken diken oluyor, gözlerim buğulanıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum Ecevit’i özledim, en az 20 defa da mezarını ziyaret ettim” dedi.

Çakmak, 2019 yılında bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilir miydiniz sorusuna da, “Mümkün değil” cevabını verdi. “Bir şey bir defa yapılır, mücadelem devam ediyor, Şu anda emekliyim ve emeklilik hakları için mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı.