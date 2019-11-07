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    Erdoğan: Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık planları 8 günde alt etmiştir

    Türkiye
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    Macaristan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık planları 8 günde alt etmiştir" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Macaristan ile başta NATO ile AB Konseyi olmak üzere uluslararası örgütler bünyesinde yakın ilişkimiz var. Macaristan aynı zamanda Türk Konseyi'nde gözlemci konumundadır. 

    - Temaslarımız çerçevesinde Macaristan'la 10 anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar ilişkilerimizin kapsam ve çeşitliliğini yansıtan bir ayna niteliğindedir. 

    - Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık planları 8 günde alt etmiştir.

    - Çoğu haksız ve hukuksuz olan eleştirileri anlıyoruz ancak görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece hoyratça dahil olmalarının hiçbir makul sebebi yoktur. 

    - Ülkemizi yurt dışında destekleyen sporcularımız bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.

    - (UEFA'ya) Biz sizi zaten tanıyoruz, siz ne zaman Türkiye'ye dürüst davrandınız? 

    - Siyasetle sporu iç içe geçirdiğinizde bunun açıklaması olmaz. 

    - Asker selamını Macron'un bir sporcusu Macron'a yaptığı zaman herhangi bir işlem devreye sokmuyorsunuz. 

    - (Trump ile yapılan telefon görüşmesi ve ABD ziyaretiyle ilgili soru üzerine) Dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararı verdik. Bizim için en önemli hüküm, bütün işlerimizde istişareye önem vermektir. Bunları değerlendirdikten sonra, siyaset biliminde ciddi manada her türlü adımı atmış, operasyona girmiş ekiplerle biz operasyonumuzu yapıyoruz. Ben bugüne kadar 3 ABD başkanıyla da çalıştım, hepsiyle de görüşmelerimiz oldu. Bush ve Obama ile de çok sayıda görüşme gerçekleştirdik, bu konuda tecrübemiz fena değil. Şu anda yaptığımız ziyaret ise çok çok farklı bir dönemde, Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde yapılıyor. Yüz yüze görüşme yapmak başka bir şey, telefonla yapmak başka bir şey. Bir taraftan bu görüşmeleri yaparken, bir taraftan da YPG'nin çekileceği sözünü verenler bunu gerçekleştirmiş değil.

    - Rusya ile yapılan mutabakat konusunda da 150 saat sınırı aşıldı, teröristler hala tam olarak çekilmiş değil. Biz teröristlerin çıkmalarına bağlı olarak bu mutabakat metnini imzalamıştık. 

    - (Bağdadi'nin aile üyelerinin yakalanması üzerine) Şu anda olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. En son biliyorsunuz Azez'de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması olayı vardı. Biz yakaladıklarımızı kendi geri gönderme merkezimize alıyoruz. Adalet Bakanlığımız da bu konuda ne karar verecek göreceğiz. Olay daha da ciddileşiyor, yakalanan yakınlar çift haneli sayılara ulaştı, şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum, her şey daha net hale geldiğinde bunların açıklamasını yapacağız. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun olması da önemli bir hassasiyet yaratıyor. Sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor, bunları derinleştirmek zorundayız ki yanlış yapmayalım.

    - (Kılıçdaroğlu'nun IŞİD'le mücadele açıklamaları üzerine) Kılıçdaroğlu'nun hiç doğruyu söylediğini duydunuz mu? Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lı sayısı 76 bin. Hapishanelerimizde şu anda 1149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Ama o bunları da kabul edemez, hayatı yalanlarla kurulu. Sayın Kılıçdaroğlu, dürüst ol, adil ol, Türkiye'nin verdiği mücadeleyi takdir etmeyi de bil. Sen böyle bir şeyi yapmaktan acizsen sana söyleyecek bir sözümüz de yok. 

    - (Rusya ile devriyeler üzerine) Mutabakatın gereği neyse biz Türkiye olarak sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin ile de bir durum değerlendirmesi için tekrar görüşeceğim. Arıtk biz önümüzdeki harekat tablosunu, ülkemizin haritası gibi bilir hale geldik. Hepimiz tablo üzerinde sürekli çalışıyor ve atacağımız adımları belirliyoruz.

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