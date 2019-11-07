Kayıt
12:02 07 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan'ın avukatları şikayeti geri çekti, Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba beraat etti

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol

    Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının şikayetten vazgeçildiğini bildirmesinin ardından suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

    Yeniçağ gazetesinden Berkay Bigeç'in haberine göre, 2017 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, bugün hakim karşısına çıktı.

    Ankara Adliyesi'nde görülen duruşma öncesi açıklama yapan Akbaba, şunları söyledi:

    'Zindanlara atılsam da umrumda değil'

    "Ben önce Türk milletinin onuru, gururu diyorum. Türkiye’nin davası diyorum. Tedirgin değilim. Merak ettiğim bir şey var, acaba hakim bana ne soracak. İkincisi ise şu; çok mutluyum. Ceza alsam bile umrumda değil. Zindanlara atılsam da umrumda değil. Şehit Namık Ayhan Akbaba üzülüyor mu diye düşünüyorum. Üzülmemesini istiyorum. Çünkü annesinin onurudur, gururudur. Ben vatan için evlat verdim. Zaten kalbim sızlıyor. Bir şehit anasının hakim karşısına çıkarılması ne dünya tarihinde ne de Türkiye tarihinde var. Bunu bana yapanlar utansın. Onların vicdanı sızlasın. Benim vicdanım rahat. Bu benim madalyamdır. Ben susmayacağım. Polisi, askeri görünce ‘oğlum ben şehit anasıyım, dualarım sizinle’ diyorum. Şimdi siz bütün işiniz bitti, Pakize anayı hakim huzuruna çıkarın. Aman ne güzel yapmışsınız. Teşekkür ediyorum diyorum. Sayın Hulusi Akar o selamı geç verdiniz. O selamı arkadaşlarınız zindandayken verecektiniz. Oğlum, sen vatan için şehit oldun ama annen hakim karşısında. Ne mutlu Türküm diyene."

    'Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asla hakaret etmediğini belirten Akbaba, "Kadınlara yönelik bir etkinlikte kürsüye çıkıp konuştum. Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim. Yanlış bir şey konuşmadım. Bir şehit annesinin öğrenmek istediği konuları sordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat istiyorum" diye konuştu.

    Akbaba hakime, "Oğlunuz şehit olduktan sonra ne sıkıntılar yaşadınız? Kanun ne kadar sizin yanınızdaydı? Bunları sormanızı bekliyordum. Teşekkür ederim" dedi.

    Akbaba’nın avukatı, müşteki avukatına, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan davaya devam etmek istiyor mu?" diye sordu. Erdoğan’ın avukatı ise "Evet, davaya katılımımız devam edecek" cevabını verdi.

    Duruşmaya daha sonra Erdoğan'ın diğer avukatı geldi. İkinci avukatın gelmesinin ardından Erdoğan'ın avukatları Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba hakkındaki şikayetten vazgeçtiklerini mahkeme heyetine bildirdi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Akbaba'nın beraatine karar verdi.

    © AA / Aytaç Ünal
    Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, 'Cumhurbaşkanına hakare' iddiasıyla yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının şikayetten vazgeçildiğini bildirmesinin ardından suçun unsurularının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

    Akşener, Akbaba'yı kapıda karşıladı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Berna Sukas, Şenol Sunat, Tuğba Vural Çokal ile İYİ Parti milletvekilleri Ümit Özdağ, Ayhan Erel, Feridun Bahşi ve Yasin Öztürk de duruşmayı takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Ali Türkşen de, Pakize Akbaba'ya destek için adliyeye gelenler arasında yer aldı.

    ​İYİ Parti lideri Meral Akşener, Akbaba'yı mahkeme salonunun kapısında karşıladı. Akbaba'ya sarılan Akşener, kendisinin yanında olduklarını söyledi.

    'Şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin biz siyasilere çok şey söyleme hakkı var'

    Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehit annesine dava açılmasını şiddetle kınadığını söyleyen Akşener, "Pakize Akbaba'yı uzun yıllardır tanırım. Şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının biz siyasilere çok şey söyleme hakları vardır. Dolayısıyla Pakize ablanın bugün burada yargılanmasını şiddetle kınıyorum. Bir şehit annesine mahkeme açılmaz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Ankara Adliyesi, Ali Türkşen, Veli Ağbaba, Ümit Özdağ, Hulusi Akar, Meral Akşener, Cumhurbaşkanına hakaret, Beraat, Şikayet, Recep Tayyip Erdoğan, Pakize Akbaba, Şehit Anaları Derneği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    15 Nisan 2019 tarihinde çıkan yangında büyük zarar gören Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali
    Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dünya kültürel mirasları
    Karikatür
    'ABD'nin Deyr ez Zor'da üs inşa etmesi Suriye'nin egemenliğinin ihlali'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet