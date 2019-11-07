dpa: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Alman haber ajansı dpa, ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin aile fertlerinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntılara ulaştı.
Bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki on IŞİD zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" demişti.
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