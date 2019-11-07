Side’de bir Rusya vatandaşı kayboldu

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Side mahallesinde 1 Kasım’da Rusya vatandaşı Nikita Vasilyevskiy kayboldu.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Antalya Başkonsolosluğu’ndan alınan bilgiye göre, Yuliya Kovalenko başkonsolosluğa Side’de 1 Kasım’da kaybolan oğlunun aranmasında destek vermek için başvuruda bulundu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, başkonsolosluk Türkiye’deki ilgili makamlara kayıp Rusya vatandaşının yerinin tespit edilmesi için talepte bulundu. Türkiye’deki Rus diasporasından gönüllüler de kayıp kişinin bulunması için çalışma organize etti.