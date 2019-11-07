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13:33 07 Kasım 2019
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    Şule Çet

    Şule Çet davası: Tutuklu sanık Akand'ın telefonuna ölüm bildirim listesi gelmiş

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık Berk Akand'ın telefon kayıtlarının silinmiş olabileceği ortaya çıktı. Çet ailesinin avukatı Onur Tatar, Akand'ın mahkemeye farklı bir telefon teslim ettiğini söyledi. Akand’ın telefonuna Ölüm Bildirim Listesi'nin geldiği de belirtildi.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Şule Çet davası dosyasına, tutuklu sanık Berk Akand'ın telefonuna ait bilirkişi raporu girdi.

    Akand'ın Emniyet’e verdiği telefonuna ait inceleme raporuna göre, telefonda 7 bin 93 adet resim ve 387 adet video dosyası bulunduğu, ancak olayın yaşandığı plazayla ilgili herhangi bir resim ve video dosyasına ulaşılamadığı kaydedildi.

    Raporun sonuç kısmında "Mobil cihazların inceleme işlemlerinde 28 Mayıs 2018-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında kovuşturma konusu ile ilgili SMS, arama/aranma kayıtları, WhatsApp sohbet ve aranma içeriklerinin bulunmaması, bu tarih aralığının mobil cihazlardan silindiği veya belirtilen tarih aralığında farklı bir mobil cihazın kullanımından kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

    Çet ailesinin avukatı Onur Tatar, sanık Akand'ın mahkemeye farklı bir marka telefon teslim ettiğini vurguladı. 

    Akan'ın telefonuna gelen Ölüm Bildirim Listesi

    Habere göre Akand’ın telefonuna 29 Mayıs 2018 akşamında bir arkadaşı tarafından Ölüm Bildirim Listesi (ÖBS) geldiği de ortaya çıktı.

    Avukat Tatar, "Bu liste, Ankara ilinde o tarihte kimlerin neden öldüğüne ilişkin bir liste. Savcılar ve Adli Tıp görevlileri dahi ölenlerin tümüne ulaşamıyor. Bu durum, sanığın, Şule Çet’in ölümünün Emniyet’e nasıl yansıdığını öğrenmeye çalıştığını göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.

    Şule Çet, Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.

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    Etiketler:
    WhatsApp, Cep telefonu, SMS, Adli Tıp Kurumu, Telefon görüşmesi, Onur Tatar, Berk Akand, Çağatay Aksu, Şule Çet, Cinayet, Ankara
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