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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Otizm başlığı altında gündeme gelen olayları hassasiyetle takip ediyoruz

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması'yla ilgili haberler üzerine yaptığı açıklamada, "Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler, otizmli öğrencileri yuhaladı" başlıklı haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ettiklerini belirten Çelik, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye'nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

    ​Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

    'Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz'

    "Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz, bu konuda çok hassasız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz. Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa onlar da bilgilendirilecektir."

    "Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır" vurgusu yapan Çelik, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim görmelerinin, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında, Bakanlık tarafından güçlü şekilde gözetilen bir hak olduğuna işaret etti.

    ​Çelik, "Ayrıca, değerli velilerimizce, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir. Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir. Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen Sayın Bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir" dedi.

    Etiketler:
    Protesto, Eğitim, Okul, otizm, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Aksaray
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