İmamoğlu: Bir önceki İSKİ yönetiminin, maliyeti 1.5 milyar TL'yi aşan projesini iptal ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 'temel atmama töreni' düzenledi.

Törene dair görüntüleri kişisel Twitter hesabında paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bir önceki İSKİ yönetiminin Silahtarağa’da yapmayı planladığı, toplam maliyeti 1.5 milyar lirayı aşan Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal ettik. Plansız, gereksiz ve çevreye zarar verecek bu projenin iptali için bugün “Temel Atmama” töreni düzenledik. Tüm hat yeşil alan olacak."

Bir önceki İSKİ yönetiminin Silahtarağa’da yapmayı planladığı, toplam maliyeti 1,5 milyar lirayı aşan Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal ettik. Plansız, gereksiz ve çevreye zarar verecek bu projenin iptali için bugün “Temel Atmama” töreni düzenledik. Tüm hat yeşil alan olacak. pic.twitter.com/8jvzsw4ZPX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 7, 2019

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