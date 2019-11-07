'Put Adam' kitabının yayıncısına 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'ten hapis istemi

'Put Adam' adlı kitabın yayıncısı Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin sahibi Osman Akyıldız hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küresel Kitap Yayıncılık tarafından yayınlanan 'Put adam' isimli kitapta Atatürk'e hakaret edildiği iddiası ile başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu kitabı yayınlayan Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin yetkilisi Osman Akyıldız hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan dava açıldı.

İddianamede, "İfadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde tahkir kastı taşıyacak mahiyette olduğu, eylemin anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği" belirtildi.

İddianamede Akyıldız'ın 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Akyıldız'ın savunmasında kendisinin kitabın orijinal Türkçe metnini hiç görmediğini, Arapça olarak internette yayınlanmış halini temin edip bizzat Türkçeye çevirdiğini ve yayına sunduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

Şüphelinin, kitabı yayıncılık faaliyeti kapsamında birebir çeviri yaparak yayına sunduğunu, hiçbir ekleme yapmadığını, ifade özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde sorumluluğu bulunmadığı kanaatinde olduğunu da söylediği kaydedildi.