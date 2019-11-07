İstanbul'da polis düğünü bastı, çocuk gelin ve damat pencereden kaçtı

İHA'nın aktardığı habere göre olay, salı günü akşam saatlerinde Büyükçekmece’de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre S.T isimli 14 yaşındaki kız çocuğu aile büyüklerinin isteği üzerine 18 yaşındaki A.A ile evlendirilmek istendi.

Ancak kızın ailesinden bazı akrabalar bu duruma karşı çıktı. Her türlü engellemeye karşı kızın babası daha önce aralarında söz kesilen aileye kızını vermek istedi. Damadın ailesi bir düğün salonuyla anlaşarak düğün için tarih aldı.

Akrabalar polise ihbar etti

Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen akrabalar, babayı ikna edemeyince çareyi polise bildirmekte buldu. Küçük yaşta bir kızın evlendirildiğini bilgisini alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna baskın yaparak düğüne müdahale etti.

Düğün salonun dışında bulunanlar polisin geldiğini görünce salona girerek aileyi uyardı. Aile büyükleri ise müziği keserek karşılıklı oynayan çocuk gelin ve damadı odaya gönderdi.

Çocuk gelin ve damat, daha sonra gelin odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Yaklaşık 1 metrelik pencerenin camından kaçan gençlere damadın arkadaşı da eşlik etti.

Pencereden kaçan gelin ve damat 1 saat sonra polis merkezine geldi

Polis ekipleri salona girdiği zaman gelin ve damadı bulamadı. İki tarafın anne ve babasını gözaltına alan polis ekipleri ifadelerine başvurmak adına aileleri polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde çocuklara ulaşılması istenen aile bireyleri gelin ve damadı arayarak çağırdı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis merkezine gelen gençler ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Aileler suçlamaları kabul etmedi: Gelinlik 'SEMBOLİK'

İfade için polis merkezine götürülen aileler düğün yapmadıklarını, nişan yaptıklarını ileri sürerek, S.T.’nin 18 yaşını doldurunca evlendireceklerini söyledi. S.T.’nin üzerinde gelinlik olmasını ise 'sembolik' olarak adlandıran aile tüm suçlamaları reddetti.

Çocuk gelinin babası tarafından evlendirilmeye ikna edildiği iddia edildi. Ayrıca daha önce iki aile arasında evde gerçekleştirilen bir söz merasiminin de yaşandığı ve yine gelen bir ihbar üzerine polis ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi. Suçlamaları ret eden anne ve babalar bu ifadelerin üzerine serbest bırakıldı.