Adliyede intihar eden kişi, yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

35 yaşındaki İbrahim Özkan, bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi.

'Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi.

Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3. katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Özkan hastanede yaşamını yitirdi. İncelemelerde Özkan'ın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğunu anlaşıldı.