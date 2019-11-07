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19:38 07 Kasım 2019
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    Aksaray'daki otizmli çocukların aileleri konuştu: Çocuklarımız okula arka kapıdan sokuluyor

    © İHA /
    Türkiye
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    Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerin sınıfıyla ilgili yaşanan olayları anlatan veliler, çocuklarının binaya arka kapıdan alındıklarını ve kötü muamele gördüklerini söyledi. Muhar Şükrü Genç ise "17 tane ağır otizmli öğrenci geldi. Teneffüste mecburen birbirlerini görüyorlar. Bu durum rahatsızlık yaratıyor" dedi.

    Aksaray Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bir grup veli, okuldaki özel eğitim sınıfının kapatılması için hafta başından bu yana eylem düzenliyor. Otizmli çocukların okulda eğitim gören diğer öğrencilerin 'psikolojisini kötü etkilediğini' savunan bazı velilerin başvurusu üzerine okul idaresinin ve Aksaray Valiliği'nin de harekete geçtiği iddia edildi.

    Dün akşam saatlerinden Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların sınıfının kapatılması için başlatılan protesto iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede çok sayıda sivil toplum örgütü, otizmli çocukların ve ailelerinin taciz edilmesi iddiaları hakkında açıklama yaparak olayı kınadıklarını ve takipçisi olacaklarını duyurdu.

    'Çocuklar istenmemeye, itip kakılmaya başlandı'

    BBC'nin haberine göre, otizmli annesi Cennet İnceöz, özel gereksinimli çocukların Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda uzun süredir ayrımcılığa uğradığını ancak hafta başından itibaren tacizlerin dayanılmaz hale geldiğini anlatıyor:

    "Çocuklarımızın bölümü paravanla ayrılmış durumda, sınıflarından çıkamıyorlar. Okula arka kapıdan girip çıkıyorlar, yemekhaneleri ayrı, tuvaletleri ayrı… Diğer çocuklarla muhatap edilmiyorlar. Ama ne olduysa son birkaç aydır tamamen yıldırma politikasına gidildi. Çocuklar istenmemeye, itilip kakılmaya başlandı. Diğer veliler otizmli çocukların velilerine hakaret etmeye başladı. Bazı veliler, 'Gidin buradan. İstemiyoruz. Çocukların psikolojisi bozuluyor' dedi. Diğer çocuklar otizmli çocukları görünce korkuyormuş, yemek yemiyormuş, gece rüyalarında otizmli çocuklar kovalıyormuş. Muhtarı da yanlarına alıp okulun bahçesinde eylem yapmaya, dışarıya çıkan anneleri yuhalamaya ve hakaret etmeye başladılar. Hafta başından beri sürüyor, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız."

    Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ve okul idaresinin değişmesiyle bu sorunların giderek arttığını ifade eden İncesöz, "Sınıfta toplamda 50'ye yakın öğrenci vardı, ancak velilerin çoğu bu tacizler sonucunda çocuğunu okuldan aldı ve artık hiçbir okula göndermemeye başladı. Önceki müdürde böyle bir şey yaşamıyorduk. Okulların açılmasıyla müdürümüz değişti ve bu sorunlar başladı" diye konuştu. 

    "Burayı otistik okulu yapacaklar" iddiası ortaya atıldı

    Bir başka veli Nurcan Kara da dokuz yaşındaki otizmli kızının üç senedir Mehmetçik İlköğretim Okulu'na gittiğini ancak ayrımcılık ve taciz sorunlarının bu yıl başladığını ifade etti. 

    Kara, okuldaki otizmli çocukların diğer öğrencilerle iyi anlaştığını ancak velilerin okul yönetimi ve muhtarlık tarafından kışkırtıldığını savunuyor:

    "Yeni okul yönetiminin doldurmasıyla bu çocuklar ve velileri bize karşı kışkırtılıyor. Bize destek olan diğer velilerden öğrendiğimiz kadarıyla, okul yönetimi bazı velilere 'Sizin çocuklarınızı bu okuldan atacaklar, burayı otistik okulu yapacaklar' diyormuş. Aileler de bu sebeple bizim çocuklarımızın gitmesini istiyor. Çocukları ve velileri bu şekilde karşı karşıya getiriyorlar. Çocuğum okula kayıt olduğunda 40-50 öğrenci vardı ama artık düzenli olarak gelen sadece 19 otizmli çocuk kaldı. Öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen MEB'den öğretmen talebinde bulunulmadığını öğrendim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğimde, 'Sizin okul öğretmen talebinde bulunmuyor' dediler. İyi anlaştığı, elini tuttuğu arkadaşlarını var çocuğumun, kamera kayıtları da var. İki senedir birlikte olduğu ve çok ilerleme kaydettiği öğretmeni bu sene değişti. Ben de çocuklarımızın öğretmenleriyle ayrı bir bağı olduğunu ve bu durumla başa çıkamadıklarını söyledim. Çocuğumun alıştığı öğretmenin sınıfına nakledilmesini istedim ama müdür kabul etmedi. Benim kızım üç senedir çok yol kat etti, sosyalleşti ama kendi öğretmenini istiyor. Müdür bey durumu gördüğü halde kendi öğretmeni gelmeyecek, öğretmene ihtiyacım yok, bu durum böyle devam edecek diyor. Bu durumda benim çocuğumun bu okula devam etmesinin bir anlamı yok ki. Bizim akademik beklentimiz yok ki, önceliğimiz davranışsal ilerleme ve mutlu olabilmesi."

    Veliler ayrıca Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'in okul önünde protesto için toplanan diğer velileri otizmli öğrencilere karşı kışkırttığını ve bunun kamera kayıtlarında da mevcut olduğunu iddia ediyor.

    Muhtar: Vatandaş sürekli otizmlileri şikâyet ediyor

    Muhtar Şükrü Genç ise, 'Vatandaşı galeyana getirdiğimi kabul etmiyorum' diyerek mahallede bir süredir yaşanan gerginliği şöyle anlattı:

    "Biz orada hiçbir özürlüye, hafif otistiğe karşı değiliz. Ama okula yakınlarda 17 tane ağır otizmli öğrenci geldi. Bu sebeple durum değişti. Velisinin hep yanında olması gerekiyor. Sınıfları ayırdık ama teneffüste mecburen birbirlerini görüyorlar. Ağır otizmli olanların yaşları 14-16. Bu durum rahatsızlık yaratıyor."

    Muhtar Genç, velilerin her gün kendisini arayarak okuldaki otizmli çocuklardan şikayetçi olduklarını iddia ediyor:

    "Vatandaş bana çok baskı yapıyor, sürekli şikâyet ediyorlar. Ben de geçen hafta bu işi Vali beyle görüştüm. Vali bey, 'Bir ay sabredin muhtarım' dedi. Biz de tamam dedik, velilere bir ay beklemelerini söyledim. İl Milli Eğitim Müdürü ise 8-9 ay sürecek diyerek işi karıştırıyor. Valilik başka bir okula taşınacaklarını söyledi ama vatandaş inanmıyor. Çünkü bundan 3-4 sene önce yine gidilip şikâyet edilmiş, MEB bu okuldan onları alacağız demiş ama almamışlar."

    Etiketler:
    Öğrenci, otizm, Okul, Aksaray
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