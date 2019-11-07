Kayıt
21:09 07 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hulusi Akar

    Akar: Terör örgütü, anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

    © Fotoğraf : Youtube/CNN Int
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1718
    Abone ol

    Milli Savunma Bakanı Akar, ''YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi'' açıklamasını yaptı.

    Bakan Akar, CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Pentagon
    © AA /
    Pentagon: DSG’nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamıyoruz

    Anderson'ın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin Suriye ve diğer tüm komşularının siyasal birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade etti. 

    Bakan Akar, "Biz bunu gerçekleştirirken (Barış Pınarı Harekatı) herhangi bir işgal, müdahale veya başka bir şey yapmıyoruz. Burada sadece terör örgütlerine karşı bir harekat icra ediyoruz" dedi. 

    'YPG/PKK ihlalleri ile mücadele ediyoruz'  

    YPG'nin, çekilmesi gereken bölgelerden hala çekilmediğini hatırlatan Akar, "Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK'nın bu bölgelerden çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlal var ve biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda ise Rusya ve ABD ile iş birliği yaparak, onlardan onları (YPG/PKK) o bölgelerden çıkarmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

    Suriye Milli Ordusu (eski adı ÖSO)
    © REUTERS / STRINGER
    Suriye Milli Ordusu: İnsan hakları ihlallerini engellemek için etik kuralları geliştirdik

    'SMO'nun herhangi bir terör örgütü ile bağı yok' 

    Anderson'ın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'deki bazı terör örgütleriyle irtibatının olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Akar, "Onların herhangi bir terör örgütü ile bağı yok. Onlar tamamen Suriyeliler ve kendi bağımsızlıkları, toprakları ve evleri için mücadele veriyorlar" yanıtını verdi. 

    Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine yönelik soruları da yanıtlayan Bakan Akar, Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve NATO kapsamında hem tatbikat hem de Afganistan'daki operasyonlar ve bölgedeki diğer sorunlara karşı tedbir alma konusunda operasyonel tüm sorumluluklarını yerine getirdiğinin altını çizdi.

    Bakan Akar, "Ancak özellikle de Suriye'nin kuzeyindeki sorunlardan dolayı bazı ülkelerle iş birliği ve koordinasyon yapıyoruz. Bunu aynı şekilde Rusya ile de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    'Bağdadi'ye operasyon konusunda koordinasyon yaptık' 

    IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyona ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı: 

    "Operasyon öncesinde askeri olarak bazı bilgileri paylaştık. Unsurlarımız da koordinasyon sağladılar. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra komuta kademesindeki arkadaşlarımız sahadaki unsurlarımızı devam eden operasyonlara bir zarar vermemeleri konusunda uyardı. Kuvvetlerimiz arasında (yanlış anlamaya dayalı) bir çatışma çıkmaması bakımından askeri olarak koordinasyonumuz vardı. Diğer taraftan istihbarat kurumlarımız arasında da yakın bir işbirliği var. Onların da bu konuda koordinasyon ve iş birliği yaptıklarına inanıyorum". 

    © AA /
    Erdoğan: Bağdadi'nin çevresinden 13 kişiyi yakaladık

    Akar operasyon öncesinde Bağdadi'nin İdlib'de olduğu bilgisine sahip olmadığını da dile getirdi. 

    Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Akar, Türkiye'nin ABD'den istediği şeyin bilgi paylaşımı olduğunu ve ortak bir zeminde buluşmanın iki ülke arasındaki birçok sorunu çözebileceğini ifade etti. 

    İdlib'in terör örgütleri için bir güvenli limana dönüştüğü iddialarını da reddeden Akar, şunları kaydetti:

    "Bu iddialar doğru değil. Bu imkansız. Biz oradayız, terörün her türlüsüne ve tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Orada Rusya ile iş birliği içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için de Türkiye olarak da çabalarımız var. Şu ana kadar masum sivilleri hedef alan Türkiye'ye veya başka ülkelere karşı birçok girişimi engelledik. Buna aralıksız devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam edeceğiz"  

    Akar ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde mültecilerin gönüllü bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak için güvenli bir bölgenin kurulmasının şart olduğunu ve bu konuda da uluslararası toplumun yardımda bulunmasının altını çizdi.

    Etiketler:
    IŞİD, ÖSO, Suriye Milli Ordusu, Soçi Mutabakatı, İhlal, Rusya, ABD, PKK, YPG, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hulusi Akar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bugün 102. yıldönümünde anılan 1917 Ekim Devrimi, yalnızca Rusya’nın değil, dünyanın da tarihini değiştiren olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Devrimden sonra 1922 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kuruldu.
    Rusya’da 1917 Sosyalist Devrimi yıldönümünde yapılan gösterilerden kareler
    Karikatür
    'İsrail istihbaratı, İran'ın zayıf noktaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilir'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet