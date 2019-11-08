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    'Kadirova’nın cesedindeki ikinci deliğin nedeni belli oldu'

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    Türkiye
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    Nadira Kadirova’nın cesedindeki ikinci delik iddiasının ortaya atılmasının ardından, morgda çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı. İddiaya göre fotoğraflarda, genç kadının koltuk altında bir delik daha olduğu görülüyor.

    © İHA /
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    AK Partili milletvekili Şirin Ünal’ın evinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın cesedinde ikinci bir kurşun deliği olduğu yönündeki iddiaların ardından, DW Türkçe'den Tunca Öğreten'in haberinde, cesedin morgda çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldığı belirtildi.

    23 yaşındaki Özbekistanlı Kadirova, yaklaşık bir yıldır çalıştığı Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül akşamı şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Kalbinin üzerinde kurşun deliği bulunan Nadirova’nın ölümü, kayıtlara intihar olarak geçmişti. Genç kadının ölümüne sebep olan kurşun, Ünal’ın Beretta marka silahından çıkmıştı. Ölümünün ardından memleketinde toprağa verilen genç kadının kalbinin üzerinde ikinci bir kurşun deliği olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

    Özbekistan polis kaynaklarından 4 Kasım’da edinilen bilgiye göre toprağa verilmeden önce Kadirova’nın naaşını yıkayan kadınlar, ikinci kurşun deliğini gördüklerini ifade ediyorlardı. Aynı günlerde Kadirova’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova da, kızkardeşinin naaşını son kez gören akrabalarının ikinci bir delikten bahsettiğini teyit ediyordu. Bu durum Kadirova’nın cinayete kurban gitmiş olabileceği yönündeki iddiaları da kuvvetlendiriyordu.

    Kıyafet incelemesinde ikinci delik

    © Fotoğraf : Twitter/Sözcü gazetesi
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    Soruşturma dosyasına göre Kadirova’nın, olayın yaşandığı akşam üzerindeki kıyafetlerde yapılan incelemede muğlak bazı ifadeler bulunuyordu. Kıyafetin sol göğüs hizasından giren kurşunun yeri detaylıca anlatılırken, girişin olduğu bölümde silah artıklarının tespit edildiği belirtiliyordu. Haberde görüşüne başvurulan adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı, silah artığının yakın mesafeden atış yapıldığını gösterdiğini söylüyordu. Ancak rapor, ikinci bir delikten daha bahsediyordu. Bunun için de şu ifadeler kullanılıyordu: “Kıyafetin, ikinci deliğin olduğu bölümünde silah artığına rastlanmamıştır.” Buradaki şüpheli ifade ise ikinci deliğin yerinin tam olarak gösterilmemesiydi. Fincancı’ya göre ikinci delik çıkış deliği de, bağımsız bir kurşun deliği de olabilirdi. Zira silah artığı tespit edilmemiş olması, atışın uzaktan yapıldığı anlamına da gelebilirdi.

    Morgda çekilen fotoğraflar

    Şirin Ünal
    © AA /
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    Kadirova’nın morgda çekilmiş fotoğraflarında sol göğsünde, kalp hizasında bir kurşun girişi olduğu görülüyordu. Aynı mermi çekirdeği sol kürek kemiğinin hemen altından çıkıyor ve olay yeri inceleme tutanaklarına göre genç kadının odasındaki duvara saplanıyordu.

    Morgda çekilmiş detaylı fotoğraflarda yapılan incelemede Kadirova’nın sol koltuk altında, kaburgasının dirsek hizasındaki bölümünde kurşun deliğine benzer bir delik daha olduğu göze çarpıyordu. Soruşturma dosyasında hiç söz edilmeyen deliğin ikinci bir mermi çekirdeği tarafından açılmış olup olmadığını anlamak için DW, adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı ile bir kez daha irtibata geçti.

    Fotoğrafların net bir kanıya varmaya yeterli olmadığını söyleyen Fincancı, dirsek bölümündeki kanların bir kurşun yarası olma ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor. Beri yandan uzman, deliğin ilk yardım ekibi tarafından Kadirova’yı hayata döndürmek için açılmış olabileceğine de dikkati çekiyor.

    'Göğüs tüpüyle hayata döndürmeye çalışmışlar'

    Deliğin ilk yardım ekibi tarafından açılıp açılmadığını anlamak için Kadirova’ya ait ‘ölü muayene tutanağı’na ulaşan DW muhabiri, genç kadını hayata döndürmek için yapılan işlemleri inceledi. Tutanağın ikinci sayfasında şu ifadelere yer verildiği belirtildi: “21:15 sularında 112 tarafından CPR uygulanarak getirildiği, kalp damar cerrahisi ekibinin girişimi, göğüs tüpü uygulamasına rağmen döndürülemediği…”

    Twitter
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    Koltuk altından açılan delikten, drenajın göğüs boşluğuna gönderilmesi yöntemiyle yapılan ilk yardım müdahalesinin ikinci deliğin nedeni olup olmadığı konusunda Fincancı, “Yüksek ihtimalle” yanıtı verdi.

    DW Türkçe’ye konuşan Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk, genç kadının kesin ölüm sebebinin ancak kapsamlı Adli Tıp raporu sonrasında anlaşılabileceğine dikkati çekti ve sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Zira Öztürk’e göre Kadirova’nın ölüm sebebinin intihar olduğunu söylemek için henüz çok erken ve elde hâlâ yeterli bulgu yok.

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    DW Türkçe, Kadirova’nın erkek arkadaşı ile de yüz yüze görüştü. Ölümüne dek genç kadınla beş ay boyunca ilişki yaşayan genç adam, gözleri dolarak Kadirova’yı şöyle anlatıyor: “Çok iyi insandı. Kazandığı tüm parasını ailesine gönderirdi. Şirin Ünal’dan bahsederken ‘Şirin Abim’ derdi. Ağzından ona dair hiç kötü bir şey duymadım.” Buna rağmen genç adama göre Kadirova intihar edecek biri değildi. Hayatı ve yaşamayı çok seviyordu. 20’li yaşlarındaki adam “Durup dururken neden intihar etsin ki” diye de soruyor.

    Kadirova’nın ölümüne dair kesin sonuç, iki ay içinde çıkması beklenen kapsamlı Adli Tıp raporu sonrasında belli olacak.

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    Etiketler:
    morg, Ceset, AK Parti, Şirin Ünal, Nadira Kadirova, Türkiye
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