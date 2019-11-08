'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçe Y., Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Hakkında' Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Safiye, Aydın polisine teslim edildi.
Safiye'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı bildirilmişti.
Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.
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