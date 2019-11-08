AK Parti'de 'RTÜK' rahatsızlığı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'nin yerine seçim yapılmasına ilişkin yazıyı TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Ancak AK Parti içinde yöntem ve Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesi gerekçeleriyle ilgili tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, bazı AK Parti yöneticileri RTÜK Yasası'nda üyelikten düşürmeye ilişkin düzenleme olsa da bunun tartışıldığına dikkat çekerek, "Meclis’in seçtiği üyeyi kurul düşürüyor. Yöntem olarak biraz tuhaf bir durum. Kötü niyetli düşünülürse sürekli üye düşürülebilir gibi bir durum ortaya çıkabilir" görüşünü dile getirdi.

Yöntem kadar Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili gerekçelerin de tartışmalı olduğunu vurgulayan parti yöneticileri, "Hukuki gerekçeleri sağlam mıdır, çok da kesin değil. Yasaya göre ‘hukuken geçerlidir’ diyebilirsiniz, ya da tam tersini söyleyebilirziniz. İki türlü de okunabilecek bir durum var ortada” değerlendirmesini yaptı.

'Cumhurbaşkanı 'Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapın' demiş olabilir'

AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesinden önce bilgi verilip verilmediği konusunda, “Birileri sunmuştur, ama acaba nasıl anlattı olayları. Hikaye etme biçimi var bir de. Cumhurbaşkanı bilmez ki ne olduğunu. ‘Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapın’ demiş olabilir, ama bu da bir talimat değildir” görüşünü dile getirdi.

Yapılacak yeni seçimle ilgili olarak henüz TBMM Başkanlığı’ndan bir yazı gelmediğine dikkat çeken AK Parti yöneticileri, Bildirici’nin kurulun kararıyla ilgili olarak ‘yürütme durdurma’ istemiyle yargıya başvurduğunu anımsattı ve bu sürecin beklenmesinin doğru olacağına dikkat çekti.